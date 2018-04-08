Месси догнал лидера Европы по числу голов в этом сезоне

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Месси догнал лидера Европы по числу голов в этом сезоне

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился хет-триком в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Леганесом" (3:1).

Благодаря этому аргентинец догнал лучшего бомбардира этого сезона среди пяти ведущих европейских лиг Мохамеда Салаха из "Ливерпуля". У обоих футболистов по 29 голов в матчах национальных чемпионатов.

Ближайшими преследователями являются Роберт Левандовски "Бавария" и Чиро Иммобиле "Лацио", которые забили по 26 мячей.

Не пропустите: Месси оформил 40-й хет-трик в составе "Барселоны".   | http://soccernews.ru

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