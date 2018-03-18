Месси догнал лидера сезона в Европе по системе "гол+пас"

В матче 29-го тура чемпионата Испании нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил гол "Атлетику" (2:0, перерыв).

Благодаря этому голу показатели форварда по системе "гол+пас" в Ла Лиге достигли 37 баллов (25+12).

По этому показателю аргентинец догнал лидера сезона среди пяти ведущих европейских лиг хавбека "Ливерпуля" Мохамеда Салаха - 37 (28+9).

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