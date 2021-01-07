Месси догнал лидеров бомбардирской гонки в Ла Лиге

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Месси догнал лидеров бомбардирской гонки в Ла Лиге

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в перенесенном матче 2-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (3:2). Благодаря этому форвард догнал лидеров бомбардирской гонки в Ла Лиге.

На счету Месси девять голов (два - с пенальти). Столько же голов у Луиса Суареса ("Атлетико"), Яго Аспаса ("Сельта") и Жерара Морено ("Вильярреал").

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 20 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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