Месси обогнал Пеле по количеству голов за карьеру

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Месси обогнал Пеле по количеству голов за карьеру

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси обошел легендарного бразильца Пеле по числу голов за карьеру, сообщает RSSSF.

Месси сделал дубль в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге" (4:1) и на его счету стало 758 голов. На счету Пеле - 757 голов.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Де Брюйне опередил Месси в борьбе за звание лучшего плеймейкера года по версии IFFHS. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Даже второгодник знает, что Месси Король футбола, в отличии от меня старого нарцисса, способного только забивать пенальти и "нырять" в чужой штрафной площадке.

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