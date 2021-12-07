Месси обогнал Пеле по количеству голов за карьеру

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси обошел легендарного бразильца Пеле по числу голов за карьеру, сообщает RSSSF.

Месси сделал дубль в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге" (4:1) и на его счету стало 758 голов. На счету Пеле - 757 голов.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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