Месси догнал Роналду по количеству голов за клубную карьеру

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Месси догнал Роналду по количеству голов за клубную карьеру

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси отличились в ответных четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов.

34-летний португалец поразил ворота "Аякса" (1:2), а 31-летний аргентинец оформил дубль в поединке с "Манчестер Юнайтед" (3:0).

Теперь в активе обоих футболистов по 597 голов в клубной карьере. 

Но по общему числу забитых мячей лидером остаётся игрок "старой синьоры". Дело в том, что он отличился 85 раз в составе национальной сборной, а его оппонент - 65.

Что касается сыгранных матчей, то на счету португальца 796, а аргентинца - 679. По ассистам - 238:212 в пользу капитана "блауграны".

Стоит отметить, что Месси всю карьеру провёл в "Барселоне", а Роналду защищал цвета "Спортинга", "МЮ", "Реала" и "Ювентуса".

Не пропустите: Роналду забил 42 гола в еврокубках, начиная с 1/4 финала. У Месси - более чем в два раза меньше. | http://soccernews.ru

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«Real + VAR = ноль . Это конец!»
«Real + VAR = ноль . Это конец!»

Кристинке Роналдовне надо перебираться в Китай,(там бабла море) в Европе ему уже ничего не светит!

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