Месси догнал Роналду по количеству голов за клубную карьеру
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси отличились в ответных четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов.
34-летний португалец поразил ворота "Аякса" (1:2), а 31-летний аргентинец оформил дубль в поединке с "Манчестер Юнайтед" (3:0).
Теперь в активе обоих футболистов по 597 голов в клубной карьере.
Но по общему числу забитых мячей лидером остаётся игрок "старой синьоры". Дело в том, что он отличился 85 раз в составе национальной сборной, а его оппонент - 65.
Что касается сыгранных матчей, то на счету португальца 796, а аргентинца - 679. По ассистам - 238:212 в пользу капитана "блауграны".
Стоит отметить, что Месси всю карьеру провёл в "Барселоне", а Роналду защищал цвета "Спортинга", "МЮ", "Реала" и "Ювентуса".
Не пропустите: Роналду забил 42 гола в еврокубках, начиная с 1/4 финала. У Месси - более чем в два раза меньше. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ТОП-12 футболистов, которые не смогли выиграть ни единого трофея на протяжении карьеры
-
СМИ: Тухель наказал Мбаппе за критику одноклубников
-
Юношеская сборная России лишилась главного тренера
-
Мосгорсуд оставил в силе арест Кокорина и Мамаева до сентября
-
Кокорин, Мамаев и другие фигуранты дела выступили в суде
Лента новостей
-
Пак: "Было неприятно, когда Кокорин целовался с девушкой, а после она положила голову в область его паха"
-
Павлюченко: "Тоттенхэм" пройдет дальше, я буду надеяться на это"
-
Облак заключил новый контракт с "Атлетико"
-
Дортмундская "Боруссия" договорилась с "Хоффенхаймом" о переходе защитника сборной Германии
-
2
"Ювентус" заранее придумал футболки победителя Лиги чемпионов
-
Сарри будет не против ухода из "Челси"
-
"Тоттенхэм" нацелился на молодую звезду "Фулхэма"
-
1
Месси догнал Роналду по количеству голов за клубную карьеру
-
2
Стоимость акций "Ювентуса" рухнула после вылета команды из Лиги Чемпионов
-
Впервые с 2009 года Роналду и Месси забили в один день в Лиге Чемпионов
-
Вратарь "Ювентуса" выбыл до конца сезона
-
"Аякс" стал первым за 14 лет полуфиналистом Лиги Чемпионов не из топ-5 лиг Европы
-
ТОП-12 футболистов, которые не смогли выиграть ни единого трофея на протяжении карьеры
-
2
Сын Роналду забил 12 голов в двух матчах на международном турнире
-
СМИ: Тухель наказал Мбаппе за критику одноклубников
-
Юношеская сборная России лишилась главного тренера
-
Де Хеа допустил третью результативную ошибку в текущем сезоне, в АПЛ больше только у двух вратарей
-
Месси оценил шансы "Барселоны" выиграть требл в текущем сезоне
-
"Аякс" установил клубный рекорд в еврокубках
-
1
Роналду забил 42 гола в еврокубках, начиная с 1/4 финала. У Месси - более чем в два раза меньше
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25