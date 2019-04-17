Месси догнал Роналду по количеству голов за клубную карьеру

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси отличились в ответных четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов.

34-летний португалец поразил ворота "Аякса" (1:2), а 31-летний аргентинец оформил дубль в поединке с "Манчестер Юнайтед" (3:0).

Теперь в активе обоих футболистов по 597 голов в клубной карьере.

Но по общему числу забитых мячей лидером остаётся игрок "старой синьоры". Дело в том, что он отличился 85 раз в составе национальной сборной, а его оппонент - 65.

Что касается сыгранных матчей, то на счету португальца 796, а аргентинца - 679. По ассистам - 238:212 в пользу капитана "блауграны".

Стоит отметить, что Месси всю карьеру провёл в "Барселоне", а Роналду защищал цвета "Спортинга", "МЮ", "Реала" и "Ювентуса".

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