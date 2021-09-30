Месси догнал Семака по числу голов за ПСЖ. Тренер отреагировал

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал тот факт, что нападающий ПСЖ Лионель Месси догнал его по числу голов за французский клуб.

"Ну, поздравляю. Это серьезное достижение, я думаю, для меня. Но у него еще все впереди. В отличие от меня", – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".

Напомним, что Месси забил свой первый гол за ПСЖ в матче 2-го группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:0). Семак выступал за ПСЖ с 2005 по 2006 годы и забил один гол в 26 поединках.

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