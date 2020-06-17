Месси догнал Уго Санчеса по числу забитых пенальти в Ла Лиге
Капитан "Барселоны" Лионель Месси сравнялся с бывшим игроком "Реала" и "Атлетико" Уго Санчесом по числу забитых пенальти в чемпионате Испании.
Оба игрока реализовали по 56 голов с 11-метровой отметки.
56 - Only @Cristiano has scored more penalty goals (61) than Lionel Messi in @LaLigaEN ever (56 level with Hugo Sánchez). Lethal#BarcelonaLeganes #LaLigaSantander pic.twitter.com/t9WZeo85HT— OptaJose (@OptaJose) June 16, 2020
Вчера, 16 июня, "Барселона" обыграла "Леганес" со счетом 2:0. В этой встрече отличился Месси, забив на 69 минуте.
Отметим, лидером Ла Лиги по числу реализованных пенальти экс-игрок "Реала" Криштиану Роналду, в его активе 61 забитый 11-метровый.
А еще: "Барселона" уверенно обыграла "Леганес" в матче чемпионата Испании| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14