Месси догнал Уго Санчеса по числу забитых пенальти в Ла Лиге

Капитан "Барселоны" Лионель Месси сравнялся с бывшим игроком "Реала" и "Атлетико" Уго Санчесом по числу забитых пенальти в чемпионате Испании.

Оба игрока реализовали по 56 голов с 11-метровой отметки.

56 - Only @Cristiano has scored more penalty goals (61) than Lionel Messi in @LaLigaEN ever (56 level with Hugo Sánchez). Lethal#BarcelonaLeganes #LaLigaSantander pic.twitter.com/t9WZeo85HT — OptaJose (@OptaJose) June 16, 2020

Вчера, 16 июня, "Барселона" обыграла "Леганес" со счетом 2:0. В этой встрече отличился Месси, забив на 69 минуте.

Отметим, лидером Ла Лиги по числу реализованных пенальти экс-игрок "Реала" Криштиану Роналду, в его активе 61 забитый 11-метровый.

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