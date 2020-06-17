Месси догнал Уго Санчеса по числу забитых пенальти в Ла Лиге

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Месси догнал Уго Санчеса по числу забитых пенальти в Ла Лиге

Капитан "Барселоны" Лионель Месси сравнялся с бывшим игроком "Реала" и "Атлетико" Уго Санчесом по числу забитых пенальти в чемпионате Испании.

Оба игрока реализовали по 56 голов с 11-метровой отметки.

Вчера, 16 июня, "Барселона" обыграла "Леганес" со счетом 2:0. В этой встрече отличился Месси, забив на 69 минуте.

Отметим, лидером Ла Лиги по числу реализованных пенальти экс-игрок "Реала" Криштиану Роналду, в его активе 61 забитый 11-метровый.

А еще: "Барселона" уверенно обыграла "Леганес" в матче чемпионата Испании| http://soccernews.ru
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