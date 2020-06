Месси догнал Уго Санчеса по числу забитых пенальти в Ла Лиге

Капитан "Барселоны" Лионель Месси сравнялся с бывшим игроком "Реала" и "Атлетико" Уго Санчесом по числу забитых пенальти в чемпионате Испании.

Оба игрока реализовали по 56 голов с 11-метровой отметки.

56 - Only @Cristiano has scored more penalty goals (61) than Lionel Messi in @LaLigaEN ever (56 level with Hugo Sánchez). Lethal#BarcelonaLeganes #LaLigaSantander pic.twitter.com/t9WZeo85HT