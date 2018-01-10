Месси допускает переход Неймара в "Реал"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси регулярно контактирует с бывшим партнером по команде Неймаром, летом прошлого года перебравшегося во французский ПСЖ.

Так, по сведениям испанской прессы, игроки уже обсуждали появившиеся слухи о возможном переходе бразильца в мадридский "Реал". И несмотря на заверения 25-летнего нападающего парижан в том, что он счастлив в своем клубе, аргентинец все же не исключает возвращение Неймара в стан главного конкурента своей команды.

Напомним, Месси забил отличный гол на тренировке "Барселоны". | soccernews.ru