Месси достиг трёх юбилейных отметок в матче с "Уэской"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси провёл полностью матч 17-го тура Примеры против "Уэски" (1:0) и сделал в нём голевую передачу.

1) Эта игра стала для звёздного футболиста 750-й в составе "сине-гранатовых".

2) Поединок с "Уэской" - 500-й для аргентинца в чемпионате Испании.

3) Месси отдал 300-й ассист в карьере: 260 - за "Барсу", 40 - за сборную.

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