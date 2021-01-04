Месси достиг трёх юбилейных отметок в матче с "Уэской"

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Месси достиг трёх юбилейных отметок в матче с "Уэской"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси провёл полностью матч 17-го тура Примеры против "Уэски" (1:0) и сделал в нём голевую передачу.

1) Эта игра стала для звёздного футболиста 750-й в составе "сине-гранатовых".

2) Поединок с "Уэской" - 500-й для аргентинца в чемпионате Испании.

3) Месси отдал 300-й ассист в карьере: 260 - за "Барсу", 40 - за сборную.

Не пропустите: Вратарь "Уэски" об игре с "Барселоной": "Им удалось забить благодаря гению Месси". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Месси - Величайший голеадор и плеймейкер в истории.... Старой португальской проститутке это может только снится....Хех..

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