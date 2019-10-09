Месси: "Думал, что летом Неймар перейдёт в "Реал"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что ожидал летний переход бразильского нападающего Неймара в мадридский "Реал".
"Думал, что вместо возвращения к нам Неймар перейдёт в "Реал". Полагал, что их президент Флорентино Перес что-то сделает для этого", - цитирует звёздного аргентинца RAC 1.
Напомним, что в итоге 27-летний Неймар остался в ПСЖ, с которым у него есть контракт до лета 2022 года.
Бразилец выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего парижане выкупили его за 222 миллиона евро. Минувшим летом форвард стремился вернуться в Примеру.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
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|2
|Атлетико Мадрид
|8
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|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2