Месси: "Думал, что летом Неймар перейдёт в "Реал"

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Месси: "Думал, что летом Неймар перейдёт в "Реал"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что ожидал летний переход бразильского нападающего Неймара в мадридский "Реал".

"Думал, что вместо возвращения к нам Неймар перейдёт в "Реал". Полагал, что их президент Флорентино Перес что-то сделает для этого", - цитирует звёздного аргентинца RAC 1.

Напомним, что в итоге 27-летний Неймар остался в ПСЖ, с которым у него есть контракт до лета 2022 года.

Бразилец выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего парижане выкупили его за 222 миллиона евро. Минувшим летом форвард стремился вернуться в Примеру.

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