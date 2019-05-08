Месси два часа сдавал допинг-тест после ответного матча с "Ливерпулем"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не смог покинуть "Энфил" вместе с командой после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (4:0). "Барселона" отправилась в аэропорт без нападающего. Об этом сообщает Metro.

По данным издания, аргентинец проходил допинг-тест на протяжении двух часов. После того, как он вышел из раздевалки, Месси не стал давать интервью, а отправился в аэропорт.

Напомним, Месси не забивает в гостевых матчах 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов с 2013 года.

По итогам двух матчей (4:3) в финал турнира прошел "Ливерпуль". В прошлом сезоне "Барселона" также вылетела из Лиги чемпионов после победы в 3 мяча в первом матче. В сезоне-2017/18 каталонцы выиграли у "Ромы" (4:1), однако на выезде пропустили 3 мяча.

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