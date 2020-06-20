Месси едва не подрался с игроками "Севильи"
У капитана "Барселоны" Лионеля Месси произошёл конфликт с соперниками во время гостевого матча 30-го тура Примеры против "Севильи" (0:0).
В конце первого тайма защитник хозяев поля Диего Карлос сфолил на Луисе Суаресе, за что аргентинец "наехал" на бразильца.
Оппоненты заговорили на повышенных тонах, после чего Месси толкнул центрбека "Севильи" и тот упал.
Entre Messi y Diego Carlos hubo más que palabras... #SevillaFCBarça pic.twitter.com/zJvFM6y32o— MARCA (@marca) June 19, 2020
¡Se calentó la cosa entre Messi y Diego Carlos! ¿Debía ser amonestado o expulsado el argentino?— Diario Diez (@DiarioDiezHn) June 19, 2020
Al final el árbitro no sacó tarjetas a nadie. https://t.co/3qNXKUHumg pic.twitter.com/RyMwCLr9tc
Стоит отметить, что арбитр звёздного форварда за его поступок не наказал.
Не пропустите: Mundo Deportivo: Месси продлит контракт с "Барселоной" до 2023 года. | http://soccernews.ru
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
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