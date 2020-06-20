Месси едва не подрался с игроками "Севильи"

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Месси едва не подрался с игроками "Севильи"

У капитана "Барселоны" Лионеля Месси произошёл конфликт с соперниками во время гостевого матча 30-го тура Примеры против "Севильи" (0:0).

В конце первого тайма защитник хозяев поля Диего Карлос сфолил на Луисе Суаресе, за что аргентинец "наехал" на бразильца.

Оппоненты заговорили на повышенных тонах, после чего Месси толкнул центрбека "Севильи" и тот упал.

Стоит отметить, что арбитр звёздного форварда за его поступок не наказал.

Не пропустите: Mundo Deportivo: Месси продлит контракт с "Барселоной" до 2023 года. | http://soccernews.ru
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