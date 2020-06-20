Месси едва не подрался с игроками "Севильи"

У капитана "Барселоны" Лионеля Месси произошёл конфликт с соперниками во время гостевого матча 30-го тура Примеры против "Севильи" (0:0).

В конце первого тайма защитник хозяев поля Диего Карлос сфолил на Луисе Суаресе, за что аргентинец "наехал" на бразильца.

Оппоненты заговорили на повышенных тонах, после чего Месси толкнул центрбека "Севильи" и тот упал.

Entre Messi y Diego Carlos hubo más que palabras... #SevillaFCBarça pic.twitter.com/zJvFM6y32o — MARCA (@marca) June 19, 2020

¡Se calentó la cosa entre Messi y Diego Carlos! ¿Debía ser amonestado o expulsado el argentino?



Al final el árbitro no sacó tarjetas a nadie. https://t.co/3qNXKUHumg pic.twitter.com/RyMwCLr9tc — Diario Diez (@DiarioDiezHn) June 19, 2020

Стоит отметить, что арбитр звёздного форварда за его поступок не наказал.

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