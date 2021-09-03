Месси едва не сломали ногу в матче Венесуэла - Аргентина

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Месси едва не сломали ногу в матче Венесуэла - Аргентина

Фото инстаграм Лионеля Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил травму в игре квалификации ЧМ-2022 против Венесуэлы (4:1).

Защитник венесуэльцев Луис Мартинес едва не сломал ногу звёздному оппоненту, совершив очень опасный фол прямой ногой.

Арбитр наказал нарушителя прямой красной карточкой, а Месси, несмотря на повреждение, доиграл матч до конца.

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