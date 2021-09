Месси едва не сломали ногу в матче Венесуэла - Аргентина

Фото инстаграм Лионеля Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил травму в игре квалификации ЧМ-2022 против Венесуэлы (4:1).

Защитник венесуэльцев Луис Мартинес едва не сломал ногу звёздному оппоненту, совершив очень опасный фол прямой ногой.

Foul on Messi that led to a red card during Argentina’s game vs Venezuela. Glad his leg isn’t in pieces after that pic.twitter.com/WGRS93p6Kj