Месси эмоционально отреагировал на вопрос о победе в Кубке Америки

Теги аргентиналионель месси

Месси эмоционально отреагировал на вопрос о победе в Кубке Америки

Фото твиттер Кубка Америки / Автор неизвестен

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси едва не расплакался во время флеш-интервью после победы над Боливией (3:0).

Футболиста попросили передать эмоции от празднования триумфа в Кубке Америки на родине вместе с болельщиками.

"Я мечтал об этом. Нет лучшего места, чем здесь, чтобы отпраздновать завоевание этого трофея. Моя семья находится на трибуне, они много переживали, но сегодня они празднуют. Я счастлив, хочу насладиться этим моментом", - сказал Месси.

34-летний Месси выиграл дебютный трофей со сборной. Для аргентинцев это первая победа в Кубке Америки с 1993 года.

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