Месси эмоционально отреагировал на вопрос о победе в Кубке Америки
Фото твиттер Кубка Америки / Автор неизвестен
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси едва не расплакался во время флеш-интервью после победы над Боливией (3:0).
Футболиста попросили передать эмоции от празднования триумфа в Кубке Америки на родине вместе с болельщиками.
"Я мечтал об этом. Нет лучшего места, чем здесь, чтобы отпраздновать завоевание этого трофея. Моя семья находится на трибуне, они много переживали, но сегодня они празднуют. Я счастлив, хочу насладиться этим моментом", - сказал Месси.
Imposible no emocionarse con #Messi: "Lo soñé. Esperé mucho tiempo esto, estoy muy feliz".#EliminatoriasSudamericanas— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 10, 2021
@TV_Publica pic.twitter.com/6oFFAOMljH
34-летний Месси выиграл дебютный трофей со сборной. Для аргентинцев это первая победа в Кубке Америки с 1993 года.
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