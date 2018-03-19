Месси: "Если не станем чемпионами мира в России, то другого шанса не будет"

Теги лионель мессиаргентина

Месси: "Если не станем чемпионами мира в России, то другого шанса не будет"Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем настрое на Чемпионат Мира-2018 в России.

Лидер сборной считает, что у нынешнего поколения игроков национальной команды это может быть последний шанс стать чемпионами мира.

"Я много раз плакал из-за проигранных финалов. Они очень много значили для нас, и я плакал из-за того, что мы не смогли осуществить мечты Аргентины. Эти три финала были тяжелыми ударами.

К сожалению, мы зависим от результатов. Мы чувствуем, что если не станем чемпионами мира в России, то у этого поколения игроков другого шанса не будет.

Я представляю, что могу сыграть в финале, выиграть его и поднять кубок. Это мечта, которая всегда была со мной. С каждым разом, когда приближается чемпионат мира, она становится еще сильнее. Я надеюсь, что этот чемпионат мира будет успешным для нас и что мы сможем прожить тот же невероятный опыт, как в 2014 году. Только в этот раз мечта всех – поднять над головой кубок", - отметил он.

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комментарии
Фанат РМ

Лео, жаль, но ни Аргентина, ни Португалия, скорее всего, не выиграют чемпионат мира, жаль и тебя, и Криша, это будут или Бразилия, или Германия,очень жаль, команды у вас немного не те...!!!Ну, возможно, Испания, есть шанс.

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