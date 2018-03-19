Месси: "Если не станем чемпионами мира в России, то другого шанса не будет"
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем настрое на Чемпионат Мира-2018 в России.
Лидер сборной считает, что у нынешнего поколения игроков национальной команды это может быть последний шанс стать чемпионами мира.
"Я много раз плакал из-за проигранных финалов. Они очень много значили для нас, и я плакал из-за того, что мы не смогли осуществить мечты Аргентины. Эти три финала были тяжелыми ударами.
К сожалению, мы зависим от результатов. Мы чувствуем, что если не станем чемпионами мира в России, то у этого поколения игроков другого шанса не будет.
Я представляю, что могу сыграть в финале, выиграть его и поднять кубок. Это мечта, которая всегда была со мной. С каждым разом, когда приближается чемпионат мира, она становится еще сильнее. Я надеюсь, что этот чемпионат мира будет успешным для нас и что мы сможем прожить тот же невероятный опыт, как в 2014 году. Только в этот раз мечта всех – поднять над головой кубок", - отметил он.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0