Месси: "Если не станем чемпионами мира в России, то другого шанса не будет"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем настрое на Чемпионат Мира-2018 в России.

Лидер сборной считает, что у нынешнего поколения игроков национальной команды это может быть последний шанс стать чемпионами мира.

"Я много раз плакал из-за проигранных финалов. Они очень много значили для нас, и я плакал из-за того, что мы не смогли осуществить мечты Аргентины. Эти три финала были тяжелыми ударами.

К сожалению, мы зависим от результатов. Мы чувствуем, что если не станем чемпионами мира в России, то у этого поколения игроков другого шанса не будет.

Я представляю, что могу сыграть в финале, выиграть его и поднять кубок. Это мечта, которая всегда была со мной. С каждым разом, когда приближается чемпионат мира, она становится еще сильнее. Я надеюсь, что этот чемпионат мира будет успешным для нас и что мы сможем прожить тот же невероятный опыт, как в 2014 году. Только в этот раз мечта всех – поднять над головой кубок", - отметил он.

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