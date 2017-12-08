Месси: "Если Нигерия поймает свою игру, то может быть очень опасной"



Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассуждает о предстоящем противостоянии со сборной Нигерии на Чемпионате Мира-2018.

"Нам нельзя давать пространство игрокам сборной Нигерии. Если они поймают свою игру, то могут быть очень опасны. От африканских команд можно ждать чего угодно. У них в составе есть хорошие и быстрые игроки. Но в то же время, они дают играть сопернику и нам нужно этим воспользоваться", - приводит слова Месси TyC Sports.

Напомним, что в группу с Аргентиной и Нигерией также попали Хорватия и Исландия.

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