Месси: "Есть хорошие игроки - Неймар, Азар, Мбаппе, но Роналду не в этой группе"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Мне было приятно играть против Роналду, хотя это и было нелегко. Мне нравилось завоевывать трофеи, когда он был в "Реал". Было бы здорово, если бы он никуда не ушел. Я очень уважаю "Ювентус", благодаря Криштиану они стали еще сильнее.
В мире есть много хороших игроков - Неймар, Мбаппе, Суарес, Азар. Но Роналду не в этой группе, он вместе со мной", - приводит слова Месси AS со ссылкой на Club 947FM.
Не пропустите: Аллегри рассказал о состоянии травмированного Роналду. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гол Джорджевича принёс "Арсеналу" победу над "Крыльями Советов"
-
"Бетис" сделал предложение по защитнику "Барселоны"
-
"Рубин" должен Бердыеву 65 миллионов рублей
-
Ривалдо: "280 миллионов за Мбаппе? Не существует футболиста, который оправдал бы такие инвестиции"
-
Маркизио может завершить карьеру из-за травмы
-
"Баварская" точка бифуркации: 6 игроков, которых мюнхенцы могут подписать этим летом
-
Гвардиола рассказал о своём отношении к расизму в футболе
-
Коутиньо не исключает ухода из "Барселоны"
-
1
Месси: "Есть хорошие игроки - Неймар, Азар, Мбаппе, но Роналду не в этой группе"
-
Месси и Суарес смогут сыграть с "Эспаньолом"
-
"Фратрия" обвинила руководство "Спартака" в недопуске Карреры на фанатский сектор в матче с "Зенитом"
-
"Барселона" и "Ливерпуль" поборются за молодого конголезца Вамангитуку
-
1
"Реал" договорился с Рабьо
-
Месси: "Мне будет тяжело вернуться в Аргентину"
-
Аллегри рассказал о состоянии травмированного Роналду
-
Месси: "Сын спросил, почему меня критикуют в Аргентине"
-
Конте и "Челси" встретятся в суде
-
"Жирона" - "Атлетик": видеотрансляция матча Примеры
-
"Локомотив" выкупит Крыховяка у ПСЖ
-
"Рома" интересуется форвардом сборной Аргентины в качестве возможной замены Джеко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22