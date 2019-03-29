Месси: "Есть хорошие игроки - Неймар, Азар, Мбаппе, но Роналду не в этой группе"



Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Мне было приятно играть против Роналду, хотя это и было нелегко. Мне нравилось завоевывать трофеи, когда он был в "Реал". Было бы здорово, если бы он никуда не ушел. Я очень уважаю "Ювентус", благодаря Криштиану они стали еще сильнее.

В мире есть много хороших игроков - Неймар, Мбаппе, Суарес, Азар. Но Роналду не в этой группе, он вместе со мной", - приводит слова Месси AS со ссылкой на Club 947FM.

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