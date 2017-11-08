Месси: "Это ложь, что я управляю тренерами и решаю, кто будет играть"

Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси опроверг слухи о том, что он способен влиять на тренерские решения в своей национальной команде.

" Появляющаяся информация в прессе, что Маскерано, Ди Мария и Билья играют в сборной, потому что они - мои друзья - это отсутствие уважения ко мне и к ним. Это ложь, что я управляю тренерским штабом и определяю, кто будет играть ", - цитирует 30-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси высказался о своем будущем. | soccernews.ru