Месси: "Это′О часто повторял мне: "Забьешь первый гол, и дело пойдет"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о том, что он является лучшим бомбардиром в истории Примеры.

"Это′О часто повторял мне: "Забьешь первый гол, и дело пойдет". В начале своей карьеры он упускал много моментов. Но со временем он забил гол, с тех пор все и пошло.

Быть лучшим бомбардиром в истории Примеры вызывает особенное чувство. Это один из самых ярких моих рекордов", - приводит слова Месси Marca.

Напомним, что на счету аргентинца 432 гола в 465 матчах Примеры.

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