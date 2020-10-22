Месси, Фати и два игрока "Баварии" вошли в команду недели Лиги Чемпионов
УЕФА огласил состав символической команды недели по итогам 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Наибольшее представительство получила "Аталанта", которая делегировала в команду трех футболистов. По два игрока представляют "Барселону" и "Баварию", по одному - ""РБ Лейпциг", "Ливерпуль", "Шахтер" и "Ред Булл Зальцбург".
Полностью состав команды недели Лиги Чемпионов выглядит так:
вратарь: Спортьелло ("Аталанта").
защитники: Анхелиньо ("РБ Лейпциг"), Ромеро ("Аталанта"), Гомес ("Ливерпуль"), Киммих ("Бавария").
полузащитники: Юнузович ("Ред Булл Зальцбург"), Коман ("Бавария"), Тете ("Шахтер"), Фати ("Барселона").
нападающие: Сапата ("Аталанта"), Месси ("Барселона").
Не пропустите: Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
главное
-
Гинер заявил, что намерен обратно выкупить акции ЦСКА
-
Названы кандидаты на замену Зидана в "Реале"
-
Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников
-
Стало известно, при каких условиях Роналду сможет участвовать в матче ЛЧ с "Барсой"
-
"Это полная ерунда". Медведев прокомментировал слова Кокорина о запрете на его поддержку
Лента новостей
-
Новый главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прилетел в Москву
-
Месси, Фати и два игрока "Баварии" вошли в команду недели Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Сити" намерен удержать трансферную цель "Барселоны"
-
Гинер рассказал, почему он никогда не пригласит Месси в ЦСКА
-
Бывший президент "Реала" назвал причину поражений клуба в матчах с "Кадисом" и "Шахтером"
-
Евгений Гинер назвал размер бюджета ЦСКА
-
"Здорово вернуться в игру". Миранчук - о матче "Аталанты" в Лиге Чемпионов
-
Гинер заявил, что намерен обратно выкупить акции ЦСКА
-
"Я в ладоши хлопал". Гинер высказался об отъезде Гончаренко после поражения от "Зенита"
-
1
Сарри не планирует возглавлять "Фиорентину"
-
Де Брюйне вернулся к тренировкам в общей группе "Манчестер Сити"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Енисеем"
-
Манчини опубликовал провокационный пост о коронавирусе
-
"Стиль четверга". Роналду опубликовал фото с новой стрижкой
-
1
Названы кандидаты на замену Зидана в "Реале"
-
Гаттузо попросил игроков "Наполи" ограничить контакты с болельщиками и оставаться дома
-
Уткин: "На мой взгляд, Черчесов занимает не свое место"
-
В дебютном матче Тихонова в "Астане" команда обыграла "Тобол"
-
Моуринью рассказал, сможет ли он в третий раз выиграть Лигу Европы
-
Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4