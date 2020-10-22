Месси, Фати и два игрока "Баварии" вошли в команду недели Лиги Чемпионов

УЕФА огласил состав символической команды недели по итогам 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Наибольшее представительство получила "Аталанта", которая делегировала в команду трех футболистов. По два игрока представляют "Барселону" и "Баварию", по одному - ""РБ Лейпциг", "Ливерпуль", "Шахтер" и "Ред Булл Зальцбург".

Полностью состав команды недели Лиги Чемпионов выглядит так:

вратарь: Спортьелло ("Аталанта").

защитники: Анхелиньо ("РБ Лейпциг"), Ромеро ("Аталанта"), Гомес ("Ливерпуль"), Киммих ("Бавария").

полузащитники: Юнузович ("Ред Булл Зальцбург"), Коман ("Бавария"), Тете ("Шахтер"), Фати ("Барселона").

нападающие: Сапата ("Аталанта"), Месси ("Барселона").

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