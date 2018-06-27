Месси: "Франция - хорошо укомплектованная команда"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал оценку будущему сопернику своей команды по 1/8 финала Чемпионата Мира.

"Конечно же, мы смотрели матчи сборной Франции. Это очень хорошая команда, хорошо укомплектованная. В ее составе собраны индивидуально сильные игроки. Там выступают игроки, которых я очень хорошо знаю. Поэтому мы ожидаем очень сложной игры", - цитирует 31-летнего нападающего ActuFoot.

Напомним, за десять минут до окончания матча с Нигерией Сампаоли спрашивал разрешения у Месси выпустить на поле Агуэро. | soccernews.ru