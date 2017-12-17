Месси готов помочь Коутиньо подыскать дом в Барселоне

Теги лионель мессибарселоналиверпулькоутиньолуис суарес

Месси готов помочь Коутиньо подыскать дом в БарселонеВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси готов поспособствовать переходу полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в свой клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний форвард уже предложил свои услуги бразильскому хавбеку при поиске жилья для того, если тот таки перейдет в стан "сине-гранатовых".

Отметим, что в 2014 году Месси таким же образом оказал помощь Луису Суаресу.

Не пропустите: Месси и Левандовски лидируют в борьбе за звание лучшего бомбардира 2017 года. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов