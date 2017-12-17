Месси готов помочь Коутиньо подыскать дом в Барселоне

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси готов поспособствовать переходу полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в свой клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний форвард уже предложил свои услуги бразильскому хавбеку при поиске жилья для того, если тот таки перейдет в стан "сине-гранатовых".

Отметим, что в 2014 году Месси таким же образом оказал помощь Луису Суаресу.

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