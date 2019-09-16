Месси готов сыграть против "Боруссии" в Лиге чемпионов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси готов сыграть в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Боруссией". Об этом сообщается в твиттере каталонцев.

Сегодня, 16 сентября, врачи клуба разрешили аргентинцу выступать в завтрашнем матче. Накануне футболист приступил к тренировкам в общей группе.

Напомним, игрок восстанавливался после травмы игрокножной мышцы. В нынешнем сезоне Примеры Месси еще не выходил на поле.

Отмечается, что голкипер Нето также вернулся в строй сине-гранатовых.

Матч "Боруссия" - "Барселона" состоится 17 сентября в Дортмунде. Начало встречи - в 22:00 мск.

Не пропустите: Месси потребовал улучшить контракт с молодым талантом "Барселоны"| http://soccernews.ru