Месси готов сыграть против "Боруссии" в Лиге чемпионов
Капитан "Барселоны" Лионель Месси готов сыграть в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Боруссией". Об этом сообщается в твиттере каталонцев.
Сегодня, 16 сентября, врачи клуба разрешили аргентинцу выступать в завтрашнем матче. Накануне футболист приступил к тренировкам в общей группе.
Напомним, игрок восстанавливался после травмы игрокножной мышцы. В нынешнем сезоне Примеры Месси еще не выходил на поле.
❗ [INJURY NEWS] Leo #Messi and Neto declared fit for @ChampionsLeague opener pic.twitter.com/WGN7BgRQlk— FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 сентября 2019 г.
Отмечается, что голкипер Нето также вернулся в строй сине-гранатовых.
Матч "Боруссия" - "Барселона" состоится 17 сентября в Дортмунде. Начало встречи - в 22:00 мск.
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