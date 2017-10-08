Месси готов завершить карьеру в сборной

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Месси готов завершить карьеру в сборнойФорвард сборной Аргентины Лионель Месси готов завершить свою международную карьеру, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 30-летний нападающий может объявить о важном решении в случае, если его команда не сможет квалифицироваться на Чемпионат Мира 2018-го года.

Отметим, что в последнем матче южноамериканского отбора к ЧМ Аргентина на выезде сыграет против Эквадора.

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