Месси: "Говорят, мы с отцом подбираем игроков для сборной игроков, но это всё ложь"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что думает о предстоящих матчах в Кубке Америки, а также опроверг слухи о том, что он вместе с отцом подбирает игроков для национальной команды. Об этом пишет Marca.

"У нас такие же задачи, как и всегда. Однако сейчас в сборной большие перемены. Для некоторых футболистов это будет первый большой турнир на уровне национальных команд. Но это совсем не значит, что Аргентина не будет бороться за трофей.

Вокруг моего отца полно сплетен. Говорят, что мы с ним подбираем игроков для сборной игроков, но это всё ложь", - сказал Месси.

Ранее сообщалось, что Месси - автор лучшего гола Лиги чемпионов-2018/19 по версии болельщиков.

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