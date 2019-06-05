Месси: "Говорят, мы с отцом подбираем игроков для сборной игроков, но это всё ложь"
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что думает о предстоящих матчах в Кубке Америки, а также опроверг слухи о том, что он вместе с отцом подбирает игроков для национальной команды. Об этом пишет Marca.
"У нас такие же задачи, как и всегда. Однако сейчас в сборной большие перемены. Для некоторых футболистов это будет первый большой турнир на уровне национальных команд. Но это совсем не значит, что Аргентина не будет бороться за трофей.
Вокруг моего отца полно сплетен. Говорят, что мы с ним подбираем игроков для сборной игроков, но это всё ложь", - сказал Месси.
Ранее сообщалось, что Месси - автор лучшего гола Лиги чемпионов-2018/19 по версии болельщиков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Расинг Клуб
|25
|57
|2
|Дефенса и Хустисия
|25
|53
|3
|Бока Хуниорс
|25
|51
|4
|Ривер Плейт
|25
|45
|5
|Атлетико Тукуман
|25
|42
|6
|Велес Сарсфилд
|25
|40
|7
|Индепендьенте
|25
|38
|8
|Унион Санта-Фе
|25
|36
|9
|Тигре
|25
|36
|10
|Уракан
|25
|35
|11
|Ланус
|25
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|25
|33
|13
|Альдосиви
|25
|33
|14
|Годой Крус
|25
|32
|15
|Ньюэллз Олд Бойз
|25
|29
|16
|Банфилд
|25
|29
|17
|Эстудиантес
|25
|29
|18
|Химнасия Ла-Плата
|25
|29
|19
|Патронато Парана
|25
|26
|20
|Росарио Сентраль
|25
|26
|21
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|25
|25
|22
|Бельграно
|25
|24
|23
|Сан Лоренцо
|25
|23
|24
|Колон
|25
|23
|25
|Сан-Мартин Тукуман
|25
|23
|26
|Аргентинос Хуниорс
|25
|22