Месси, Гризманн, Феликс и Мората попали в заявки на матч "Атлетико" - "Барселона"
Тренерские штабы "Атлетико" и "Барселоны" огласили составы на матч 15-го тура Примеры.
Заявка мадридцев:
Вратари: Ян Облак, Антонио Адан;
Защитники: Сантьяго Арьяс, Марио Эрмосо, Фелипе, Киран Триппьер, Ренан Лоди;
Полузащитники: Коке, Тома Лемар, Сауль Ньигес, Томас Парти, Маркос Льоренте, Эктор Эррера, Витоло, Жоау Феликс, Анхель Корреа;
Нападающие: Альваро Мората, Иван Шапонич.
Заявка каталонцев:
Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Нето;
Защитники: Жерар Пике, Мусса Ваге, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Серджи Роберто;
Полузащитники: Иван Ракитич, Карлес Аленья, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Карлес Перес, Анссумане Фати, Артур;
Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн.
Встреча команд состоится сегодня, 1 декабря, на стадионе "Ванда Метрополитано".
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Главные новости дня: 30 ноября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|14
|31
|2
|Барселона
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|6
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|14
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6