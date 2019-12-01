Месси, Гризманн, Феликс и Мората попали в заявки на матч "Атлетико" - "Барселона"

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Месси, Гризманн, Феликс и Мората попали в заявки на матч "Атлетико" - "Барселона"

Тренерские штабы "Атлетико" и "Барселоны" огласили составы на матч 15-го тура Примеры.

Заявка мадридцев:

Вратари: Ян Облак, Антонио Адан;

Защитники: Сантьяго Арьяс, Марио Эрмосо, Фелипе, Киран Триппьер, Ренан Лоди;

Полузащитники: Коке, Тома Лемар, Сауль Ньигес, Томас Парти, Маркос Льоренте, Эктор Эррера, Витоло, Жоау Феликс, Анхель Корреа;

Нападающие: Альваро Мората, Иван Шапонич.

Заявка каталонцев:

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Нето;

Защитники: Жерар Пике, Мусса Ваге, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Серджи Роберто;

Полузащитники: Иван Ракитич, Карлес Аленья, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Карлес Перес, Анссумане Фати, Артур;

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн.

Встреча команд состоится сегодня, 1 декабря, на стадионе "Ванда Метрополитано".

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