Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Как сообщает AS, нападающему "Барселоны" Лионелю Месси грозит штраф размером 60 000 евро за нарушение противокоронавирусных мер.

3-го мая Месси организовал у себя дома командный ужин, чтобы сплотить игроков перед финальным отрезком чемпионата Испании.

Также сообщается, что на ужине присутствовало около 50 человек, в то время как разрешено максимум 6.

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