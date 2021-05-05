Месси грозит штраф

1 Теги лионель мессибарселона

Месси грозит штрафФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Как сообщает AS, нападающему "Барселоны" Лионелю Месси грозит штраф размером 60 000 евро за нарушение противокоронавирусных мер.

3-го мая Месси организовал у себя дома командный ужин, чтобы сплотить игроков перед финальным отрезком чемпионата Испании.

Также сообщается, что на ужине присутствовало около 50 человек, в то время как разрешено максимум 6.

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