Месси грозит штраф
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Как сообщает AS, нападающему "Барселоны" Лионелю Месси грозит штраф размером 60 000 евро за нарушение противокоронавирусных мер.
3-го мая Месси организовал у себя дома командный ужин, чтобы сплотить игроков перед финальным отрезком чемпионата Испании.
Также сообщается, что на ужине присутствовало около 50 человек, в то время как разрешено максимум 6.
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|Вильярреал
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|Гранада
|19
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|27
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|Леванте
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|20
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|Алавес
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|Реал Вальядолид
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|Мальорка
|20
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