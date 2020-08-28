Месси - Гвардиоле: "Следующие два "Золотых мяча" я смогу выиграть только с тобой"

Журналист Критобаль Сория в программе El Chiringuito de Jugones привел слова капитана "Барселоны" Лионеля Месси из разговора с наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

"Когда Месси принял решение уйти из "Барселоны", он сразу подумал о "Манчестер Сити" и решил поговорить с Гвардиолой.

Он позвонил Пепу и сказал: "Я хочу выиграть два следующих "Золотых мяча" и смогу сделать это только с тобой", - заявил журналист.

Напомним, что на Месси также претендуют "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Ювентус".

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