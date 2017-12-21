Месси хочет, что "Барселона" заменила Маскерано другим игроком сборной Аргентины

Теги барселоналионель мессиманчестер ситиниколас отамендихавьер маскерано

Месси хочет, что "Барселона" заменила Маскерано другим игроком сборной АргентиныФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет, что его клуб заменил защитника команды Хавьера Маскерано, который близок к переезду в Китай, другим игроком сборной Аргентины.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний бомбардир рекомендовал руководству "сине-гранатовых" в качестве альтернативы своему соотечественнику подписать Николаса Отаменди из английского "Манчестер Сити".

Напомним, Месси не будет обмениваться футболками с игроками "Реала". | soccernews.ru

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