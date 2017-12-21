Месси хочет, что "Барселона" заменила Маскерано другим игроком сборной Аргентины

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет, что его клуб заменил защитника команды Хавьера Маскерано, который близок к переезду в Китай, другим игроком сборной Аргентины.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний бомбардир рекомендовал руководству "сине-гранатовых" в качестве альтернативы своему соотечественнику подписать Николаса Отаменди из английского "Манчестер Сити".

Напомним, Месси не будет обмениваться футболками с игроками "Реала". | soccernews.ru