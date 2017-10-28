Месси хочет, чтобы Андре Гомеш зимой покинул клуб

Хавбек "Барселоны" Андре Гомеш, скорее всего, в январе сменит клуб.

Как сообщает DailyStar, ухода португальца из клуба хочет лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси, который недоволен формой футболиста.

В текущем сезоне Гомеш принял участие в 9 матчах, однако результативными действиями не отметился.

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