Месси хочет, чтобы "Барселона" подписала хавбека "Тоттенхэма"

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Месси хочет, чтобы "Барселона" подписала хавбека "Тоттенхэма"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы его клуб подписал полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

Как информирует испанская пресса, аргентинский форвард считает, что 21-летний хавбек "шпор" стал бы идеальной заменой для Андреса Иньесты и Ивана Ракитича, которым в следующем году исполнится 34 и 30 лет соответственно.

Напомним, "Барселона" интересуется защитником "Кельна". | soccernews.ru

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