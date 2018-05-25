Месси хочет, чтобы "Барселона" подписала трансферную цель "Реала"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси желает видеть игроком своего клуба полузащитника севильского "Бетиса" Фабиана Руиса.

По сведениям испанской прессы, аргентинец уже попросил руководство "сине-гранатовых" активировать попытки подписать 22-летнего хавбека "зелено-белых", на которого также претендует мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне Руис забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за "Бетис".

Напомним, также Месси хочет видеть в "Барселоне" звезду Лиги 1. | soccernews.ru