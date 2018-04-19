Месси хочет, чтобы "Барселона" подписала замену Бускетсу
Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси заинтересован в том, чтобы его клуб подписал игрока, способного стать заменой полузащитнику Серхио Бускетсу.
Как информирует испанская пресса, аргентинец считает, что 29-летний хавбек в силу своего возраста уже в скором будущем не сможет проводить весь сезон на стабильно высоком уровне. Ввиду этого клубу необходимо позаботиться о преемнике своего воспитанника уже сейчас. Приоритетным кандидатом на замену Бускетсу пятикратный обладатель "Золотого мяча" уже определил Юлиана Вайгля из дортмундской "Боруссии".
Напомним, Месси хочет, чтобы летом "Барслеону" покинуло пять игроков. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Баски помогают "сливочным": "Реал Сосьедад" громит мадридский "Атлетико"
-
Гордые "львы": Роналду вырывает ничью в матче с "Атлетиком"
-
Голы Смоллинга и Лукаку принесли "Манчестер Юнайтед" победу в игре с "Борнмутом"
-
Без малейших вопросов: ЦСКА уверенно переигрывает "Амкар"
-
"Зенит" вырвал победу на последней минуте в матче с "Динамо"
Лента новостей
-
"Уфа" готова попрощаться с Семаком
-
Адилсон назвал лучшего российского футболиста в РФПЛ
-
В сеть попала новая форма "Реала" на следующий сезон
-
Конте прокомментировал победу над "Бернли"
-
Каррик ушел из сборной Англии из-за депрессии
-
Венгер прокомментировал возможное назначение Виейра в "Арсенал"
-
Клопп поделился планами на будущее
-
"Бетис" – "Лас-Пальмас" - 1:0 (обзор)
-
Турнир прогнозов: анонс 48 тура
-
"Малага" вылетела из Ла Лиги
-
Муса заявил о желании остаться в ЦСКА
-
"Бетис" одержал шестую победу подряд благодаря голу в компенсированное время
-
Тренер "Суонси" оценил шансы лучшего молодого игрока Евро-2016 поехать на ЧМ-2018
-
Орлов назвал Селихова ошибкой селекции "Спартака"
-
"Барселоне" осталось набрать три очка для чемпионства
-
Михайлович может возглавить "Зенит"
-
Конте уступает только одному тренеру по количеству побед в первых 100 матчах во главе "Челси"
-
"Бернли" – "Челси" – 1:2 (обзор)
-
"Аякс" одержал победу над "Венло" благодаря дублю Нереса
-
Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|75
|2
|Шальке
|30
|55
|3
|Байер Леверкузен
|30
|51
|4
|Боруссия Дортмунд
|30
|51
|5
|РБ Лейпциг
|30
|47
|6
|Хоффенхайм
|30
|46
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|46
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|40
|9
|Герта
|30
|39
|10
|Штутгарт
|30
|39
|11
|Аугсбург
|30
|37
|12
|Вердер Бремен
|30
|37
|13
|Ганновер 96
|30
|36
|14
|Вольфсбург
|30
|30
|15
|Майнц 05
|30
|30
|16
|Фрайбург
|30
|30
|17
|Гамбург
|30
|22
|18
|Кельн
|30
|21