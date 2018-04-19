Месси хочет, чтобы "Барселона" подписала замену Бускетсу

Теги барселонаборуссия дортмундюлиан вайгльсерхио бускетслионель месси

Месси хочет, чтобы "Барселона" подписала замену БускетсуВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси заинтересован в том, чтобы его клуб подписал игрока, способного стать заменой полузащитнику Серхио Бускетсу.

Как информирует испанская пресса, аргентинец считает, что 29-летний хавбек в силу своего возраста уже в скором будущем не сможет проводить весь сезон на стабильно высоком уровне. Ввиду этого клубу необходимо позаботиться о преемнике своего воспитанника уже сейчас. Приоритетным кандидатом на замену Бускетсу пятикратный обладатель "Золотого мяча" уже определил Юлиана Вайгля из дортмундской "Боруссии".

Напомним, Месси хочет, чтобы летом "Барслеону" покинуло пять игроков. | soccernews.ru

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