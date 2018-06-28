Месси хочет, чтобы "Барселона" потратила 100 миллионов евро, приготовленные на трансфер Гризманна, на нового хавбека

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы его клуб не скупился на новые приобретения.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец сообщил свою позицию руководству "сине-гранатовых", которая заключается в том, чтобы средства в размере 100 миллионов евро, приготовленные на сорвавшийся трансфер форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, были перенаправлены на покупку полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Напомним, также Месси видит заменой для Дембеле своего соотечественника. | soccernews.ru