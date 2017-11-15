Месси хочет, чтобы "Барселона" рассталась с пятью игроками

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы его клуб расстался с пятью игроками.

Так, по информации испанской прессы, аргентинский форвард выступает за то, чтобы на трансфер были выставлены защитник Томас Вермален, полузащитник Андре Гомеш, вингеры Арда Туран и Жерар Деулофеу, а также форвард Пако Алькасер. По мнению лидера атак "сине-гранатовых", уровень игры этих футболистов не соответствует целям каталонского гранда.

Напомним, Гризманн подпишет с "Барселоной" пятилетний контракт. | soccernews.ru