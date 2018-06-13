Месси хочет, чтобы "Барселона" вернула Тьяго Алькантару

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Месси хочет, чтобы "Барселона" вернула Тьяго АлькантаруВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси поддержал идею с возможным возвращением в его клуб полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец видит в 27-летнем хавбеке чемпионов Германии игрока, который без проблем сможет влиться в построения главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде и стать одним из ведущих ее футболистов в середине поля.

Напомним, за возвращение Тьяго Алькантары в "Барселону" также выступил тер Штеген. | soccernews.ru

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