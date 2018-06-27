Месси хочет, чтобы "Барселона" заменила Дембеле его соотечественником

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси желает видеть игроком своего клуба вингера "Бока Хуниорс" Кристиана Павона.

Как информирует испанская пресса, в своем соотечественнике аргентинец видит потенциальную замену вингеру "сине-гранатовых" Усману Дембеле, который за год своего пребывания на "Камп Ноу" не впечатлил своей игрой никого. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" уже посоветовал своему клубу внимательно следить за прогрессом 22-летнего игрока.

Напомним, "Барселона" всрьез рассматривает вариант с приобретением Головина. | soccernews.ru