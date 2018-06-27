Месси хочет, чтобы "Барселона" заменила Дембеле его соотечественником

Теги барселоналионель мессиусман дембелекристиан павон

Месси хочет, чтобы "Барселона" заменила Дембеле его соотечественникомВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси желает видеть игроком своего клуба вингера "Бока Хуниорс" Кристиана Павона.

Как информирует испанская пресса, в своем соотечественнике аргентинец видит потенциальную замену вингеру "сине-гранатовых" Усману Дембеле, который за год своего пребывания на "Камп Ноу" не впечатлил своей игрой никого. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" уже посоветовал своему клубу внимательно следить за прогрессом 22-летнего игрока.

Напомним, "Барселона" всрьез рассматривает вариант с приобретением Головина. | soccernews.ru

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