Месси хочет, чтобы Бьелса возглавил "Барселону"

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Месси хочет, чтобы Бьелса возглавил "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сообщил, что хочет, чтобы главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса возглавил каталонский клуб. Об этом сообщает The Sun.

В конце текущего сезона у специалиста истекает контракт с английским клубом.

С нынешним тренером "Барсы" Кике Сетьеном у Месси напряженные отношения. Президент клуба Хосеп Мария Бартомеу хочет, чтобы в будущем команду возглавил Хави. 

"Барселона" по итогам завершившегося сезона занял 2 место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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