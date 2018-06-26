Месси хочет, чтобы летом "Барселона" приобрела четырех игроков

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси озвучил личные трансферные пожелания своему клубу, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 31-летний аргентинец требует приобрести четырех игроков - в центр защиты Клемана Лангле ("Севилья") либо Давида Алабу ("Бавария"), в середину поля двух игроков из тройки: Кристиана Эриксена ("Тоттенхэм"), Миралема Пьянича ("Ювентус") либо Френки де Йонга ("Аякс") и в атаку Мохамеда Салаха ("Ливерпуль").

Напомним, Месси стал лучшим дриблером в истории ЧМ.