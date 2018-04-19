Месси хочет, чтобы летом "Барселону" покинуло пять игроков

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы ближайшим летом его клуб покинуло пять игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, в "черный список" аргентинца попали защитники Люка Динь, Йерри Мина и Нелсон Семеду, полузащитник Андре Гомеш и форвард Пако Алькасер. По мнению 30-летнего форварда, эти игроки не смогли доказать свою состоятельность в стане "сине-гранатовых".

Напомним, "Барселона" проявляет интерес к двум игрокам из Англии. | soccernews.ru