Месси хочет, чтобы летом "Барселону" покинуло пять игроков

Теги барселоналионель мессипако алькасерлюка диньнелсон семедуйерри минаандре гомеш

Месси хочет, чтобы летом "Барселону" покинуло пять игроковВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы ближайшим летом его клуб покинуло пять игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, в "черный список" аргентинца попали защитники Люка Динь, Йерри Мина и Нелсон Семеду, полузащитник Андре Гомеш и форвард Пако Алькасер. По мнению 30-летнего форварда, эти игроки не смогли доказать свою состоятельность в стане "сине-гранатовых".

Напомним, "Барселона" проявляет интерес к двум игрокам из Англии. | soccernews.ru

комментарии
Желтая пресса

так же Месси попросил убрать из команды Суареса, Иньесту, Бускетса и Пике, Паулиньо и Коутиньо и купить Дзюбиньо (по сведениям итальянской прессы)

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Лол

На месте президента, я бы уже наказал Бегунеля. Даже если он один из лучших, он всего лишь игрок и должен знать своё место

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Райхан

долой Гомеша

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ХА МЕССИ ПРЕЗИДЕНТ

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