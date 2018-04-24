Месси хочет, чтобы Силлессен остался в "Барселоне"

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Месси хочет, чтобы Силлессен остался в "Барселоне"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси сообщил руководству клуба свою позицию касательно вратаря Яспера Силлессена.

Как сообщает Tribalfootball, аргентинец хочет сохранить голкипера в команде, так как считает, что его уход приведет к проблемам с поиском запасного вратаря. По его мнению никто из молодых вратарей не готов в настоящее время стать вторым номером команды.

Ранее сообщалось, что в услугах Силлессена заинтересованы "Атлетико", "Бавария", "Ливерпуль" и "Наполи".

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