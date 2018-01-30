Месси хочет перебраться в МЛС



Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что он был бы не прочь перейти в новый клуб Дэвида Бекхэма "Майами".

"Прежде всего, поздравляю. Я хотел бы пожелать тебе большой удачи в этом проекте на этом новом этапе. И, кто знает, может, через несколько лет "Майами" сделает мне небольшое предложение...", – приводит слова Месси Tribalfootball.

Напомним, что клуб "Майами", владельцем которого является Бекхэм, официально вошёл в состав МЛС.

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