Месси хочет перебраться в МЛС

Теги барселоналионель мессидэвид бекхэм

Месси хочет перебраться в МЛС
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что он был бы не прочь перейти в новый клуб Дэвида Бекхэма "Майами".

"Прежде всего, поздравляю. Я хотел бы пожелать тебе большой удачи в этом проекте на этом новом этапе. И, кто знает, может, через несколько лет "Майами" сделает мне небольшое предложение...", – приводит слова Месси Tribalfootball.

Напомним, что клуб "Майами", владельцем которого является Бекхэм, официально вошёл в состав МЛС.

Не пропустите: "Золотая бутса" сезона 2017/2018: Кейн и Кавани опережают Месси с Иммобиле. | http://soccernews.ru

комментарии
ваще

ваащеее дебилы!! ахаха спасибо, повеселили своей глупостью)))

Ответить
никто

оййййй дебилы

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов