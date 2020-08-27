Месси хочет перейти в "Манчестер Сити" вместе с Неймаром

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Месси хочет перейти в "Манчестер Сити" вместе с Неймаром

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пообщался о своём будущем с экс-партнёром Неймаром, ныне выступающем за ПСЖ.

По информации журналиста ESPN Жорже Николы, аргентинец подтвердил бразильцу своё желание продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

Более того, Месси предложил Неймару присоединиться к "горожанам" вместе с ним.

Заинтересован ли форвард ПСЖ в переезде на Туманный Альбион, пока неизвестно.

Не пропустите: В "Реале" не задумывались о подписании Месси. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Если правда, то это победа господа! Но, что-то мне кажется, что картон просто хочет, что бы его пожалели очередной раз и подняли ЗП! Никто в мире, больше таких денег за плоскостопие платить не будет, и вообще, кто захочет иметь это деформированное копыто в своем составе? Поэтому, рано радоваться... ждем официальной инфы, об том, что шавку выдворили с Кам-Ноу (она давно заслужила) и пускай свои липовые ЗМ мячи с собой заберет! Покоритель Эйбаров да Леганесов! Visca el Barca!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ржунимагу. Ещё не перешёл, а уже команду под себя набирает. Вернись домой, Гном, и радуй земляков.

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