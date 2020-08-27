Месси хочет перейти в "Манчестер Сити" вместе с Неймаром

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пообщался о своём будущем с экс-партнёром Неймаром, ныне выступающем за ПСЖ.

По информации журналиста ESPN Жорже Николы, аргентинец подтвердил бразильцу своё желание продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

Более того, Месси предложил Неймару присоединиться к "горожанам" вместе с ним.

Заинтересован ли форвард ПСЖ в переезде на Туманный Альбион, пока неизвестно.

Не пропустите: В "Реале" не задумывались о подписании Месси. | http://soccernews.ru