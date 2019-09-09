Месси хочет поиграть в МЛС

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Месси хочет поиграть в МЛС
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси может в 2021 году перебраться в североамериканскую лигу МЛС, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист хочет какое-то время поиграть в США, а затем вернуться в каталонский клуб.

Нынешний контракт форварда с "Барселоной" действует до лета 2021 года. Клуб готов предложить игроку новое соглашение, но он пока что не принял решения о своем будущем.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси пока что не провел ни одного матча из-за травмы.

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