Месси хочет поиграть в МЛС

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что у него есть мечта оказаться в одном из американских клубов.

"Хотел бы когда-нибудь поиграть в США, это всегда было моей мечтой. Но не знаю, будет ли она осуществлена", - цитирует звёздного аргентинца La Sexta.

Ранее совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм заявлял, что его цель - объединить Месси и Криштиану Роналду в одной команде.

33-летний нападающий всю карьеру провёл в "Барсе". В текущем сезоне он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 18 играх.

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