Месси хочет продлить контракт с "Барселоной" в ближайшие полторы недели

Форвард "Барселоны" Лионель Месси возвращается в Испанию, чтобы закрыть вопрос с продлением контракта.

Как сообщает AS, 30-летний аргентинец хочет подписать новое соглашение до предсезонной подготовки "сине-гранатовых", которая стартует 12 июля.

Напомним, что действующий контракт Месси с "Барселоной" истекает летом 2018 года.

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