Месси хочет сыграть в ближайшем матче ПСЖ

Фото: инстаграм Месси

Новичок ПСЖ Лионель Месси хотел бы сыграть в ближайшем матче парижан против "Страсбура".

По сведениям RMC Sport, 34-летний аргентинец еще не успел набрать оптимальную форму после отпуска, поэтому клуб не хочет спешить с задействованием игрока в официальных матчах.

Напомним, что Месси вернулся из отпуска позже остальных из-за участия в Кубке Америки, а также он не участвовал в предсезонной подготовке "Барселоны".

Матч 2-го тура Лиги 1 против "Страсбура" запланирован на 14 августа.

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