Месси хочет видеть Головина в "Барселоне"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть полузащитника московского ЦСКА Александра Головина игроком своей команды.

Как информирует испанская пресса, аргентинца приятно удивило выступление 22-летнего хавбека армейцев на Чемпионате Мира в составе своей сборной. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" считает, что россиянин мог бы с легкостью вписаться в игровые схемы "сине-гранатовых". О своем желании лидер "Барсы" уже сообщил руководству клуба.

Напомним, Месси советует "Барселоне" подписать игрока ПСЖ. | soccernews.ru