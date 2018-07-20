Месси хочет видеть Головина в "Барселоне"

33 Теги барселонацска москваалександр головинлионель месси

Месси хочет видеть Головина в "Барселоне"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть полузащитника московского ЦСКА Александра Головина игроком своей команды.

Как информирует испанская пресса, аргентинца приятно удивило выступление 22-летнего хавбека армейцев на Чемпионате Мира в составе своей сборной. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" считает, что россиянин мог бы с легкостью вписаться в игровые схемы "сине-гранатовых". О своем желании лидер "Барсы" уже сообщил руководству клуба.

Напомним, Месси советует "Барселоне" подписать игрока ПСЖ. | soccernews.ru

Комментарии
МетеоРрр

Да ладно! Глазам не верю, точнее статье) Я уже чуть футболку Юве с Головином не заказал)

Ответить
МетеоРрр

Да ладно! Глазам не верю, точнее статье) Я уже чуть футболку Юве с Головином не заказал)

Ответить
Kaligula

Подписал вроде Челси)) А за Барсу.. не слышал такого.. Так, статья ради статьи лишь бы что то писать.

Ответить
Кузьмич

Новый Хави！Головин, я в тебя верю.

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

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МетеоРрр

Так каждый год в Мире. Нам просто до сего момента и хайпить то было некого)

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Макс

Просто некоторые источники левые(чисто внимание привлечь), некоторые хорошие

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Kaligula

Полностью согласен. Так,, треп, абы писать чтото

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Галибхан

Эмм серьёзно я не понимаю им что делать нечего то он уже переходит то Барселона полностью отказалась от его перехода и вновь есть шанс его прихода .Мне одному это надоело?

Ответить
Хрыстя Нырялду

бу-га-га-ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

Ответить
ВИКТОР

ухххххххх держыте меня побреюсь наголо везде если он придет в барсу хааааааааа

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Qwerty

Пиздливые кацапские твари)))) кому нах нужен этот суслик ?)))

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Йцуке

Правильно Кверти! Все пиздливые! Все кацапские! Все твари! И ты тоже!

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Kaligula

Вышиватник.. Ротик свой прикрой кастрюля))

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1ё23

чмо

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Пьянь, ты что ли?)

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