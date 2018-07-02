Месси хочет видеть в "Барселоне" двух ведущих игроков "Баварии" и ПСЖ

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть игроками своей команды двух ведущих игроков мюнхенской "Баварии" и ПСЖ.

Так. по сведениям испанской прессы, 31-летний аргентинец попросил руководство своего клуба предпринять попытки подписать защитника немецкого гранда Давида Алабу и форварда парижан Килиана Мбаппе. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", присутствие австрийца и француза поможет "сине-гранатовым" претендовать в новом сезоне на победу во всех турнирах.

Напомним, Месси определился со своим будущим в сборной. | soccernews.ru