Месси хочет видеть в "Барселоне" хавбека "Атлетико"

Теги барселонаатлетико мадридлионель мессисауль ньигес

Месси хочет видеть в "Барселоне" хавбека "Атлетико"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть игроком своей команды полузащитника мадридского "Атлетико" Сауля Ньигеса.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец считает 23-летнего хавбека "матрасников" одним из самых талантливых игроков на своей позиции. Поэтому он попросил руководство своего клуба обратить внимание на потенциальную звезду.

В нынешнем сезоне Сауль забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за "Атлетико".

Напомним, Месси хочет, чтобы Мина был отправлен в аренду. | soccernews.ru

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